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18:01   5 Февраля 2021
Весь мир

Стало известно, почему в Индии местные жители жгут портреты Греты Тунберг и Рианны

Стало известно, почему в Индии местные жители жгут портреты Греты Тунберг и Рианны

В Индии сожгли изображения шведской экоактивистки Греты Тунберг и поп-певицы Рианны. Так в Дели отреагировали на посты знаменитостей в Twitter о том, что они поддерживают протестующих фермеров в стране.

По сообщению британского издания The Guardian, на акцию «сожжения» вышли целые толпы людей. В руках они держали транспаранты с надписями о том, что «международное вмешательство» в дела Индии недопустимо, имея в виду те комментарии, которые допустили Тунберг и Рианна.

Грету Тунберг и Рианну обвинили во вмешательстве в дела Индии и сожгли их фото

Массовые выступления индийских фермеров в столице страны продолжаются уже не первый месяц. Так, в ноябре 2020 года сотни тысяч человек разбили лагеря вокруг Дели и потребовали отмены новых сельскохозяйственных законов.

В феврале премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что правительство продолжит агрореформы. Они предусматривают увеличение частных инвестиций в архаичный сектор и стимулирование модернизации. Фактически это означает отказ правительства от прежних обязательств, когда оно гарантировало минимальную закупочную цену.

Грету Тунберг и Рианну обвинили во вмешательстве в дела Индии и сожгли их фото

Крестьяне полагают, что такой подход отвечает только лишь интересам крупных производителей, а их мнение не учитывает. При этом в сельском хозяйстве страны занято более половины населения — 70%.

Публичное заявление Тунберг о солидарности с индийскими фермерами встретило волну возмущения.

«Мы солидарны с протестами фермеров в Индии», — написала она, сославшись на статью о жестких мерах, применяемых против протестующих.

Материал о ситуации в Индии также ретвитнула певица Рианна, написав: «Почему мы не говорим об этом?!»

В соцсети экоактивистка Тунберг даже опубликовала «инструментарий» для тех, кто хотел бы оказать поддержку протестующим. По утверждению The Guardian, в методичке давались советы по проведению кампании, по тому, как подписывать петиции, какие выставлять хэштеги.

В правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) назвали подобный алгоритм доказательством существования «международных планов по нападению на Индию».

Несмотря на полицейское расследование, Тунберг повторно заявила о своей позиции:

«Я по-прежнему поддерживаю их мирный протест. Никакая ненависть, угрозы или нарушения прав человека никогда этого не изменят», — отметила она.

По заявлению внешнеполитического ведомства Индии, в стране очень немногие фермеры сомневаются в реформах. А зарубежным деятелям перед тем, как комментировать подобные вопросы, следует сначала «удостовериться в фактах». При этом распространять сенсационные хэштеги или замечания в социальных сетях — «неправильно и безответственно».

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