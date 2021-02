Знаменитостей обвинили во вмешательстве во внутренние дела Индии.

В Индии сожгли изображения шведской экоактивистки Греты Тунберг и поп-певицы Рианны. Так в Дели отреагировали на посты знаменитостей в Twitter о том, что они поддерживают протестующих фермеров в стране.

По сообщению британского издания The Guardian, на акцию «сожжения» вышли целые толпы людей. В руках они держали транспаранты с надписями о том, что «международное вмешательство» в дела Индии недопустимо, имея в виду те комментарии, которые допустили Тунберг и Рианна.

Массовые выступления индийских фермеров в столице страны продолжаются уже не первый месяц. Так, в ноябре 2020 года сотни тысяч человек разбили лагеря вокруг Дели и потребовали отмены новых сельскохозяйственных законов.

В феврале премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что правительство продолжит агрореформы. Они предусматривают увеличение частных инвестиций в архаичный сектор и стимулирование модернизации. Фактически это означает отказ правительства от прежних обязательств, когда оно гарантировало минимальную закупочную цену.

Крестьяне полагают, что такой подход отвечает только лишь интересам крупных производителей, а их мнение не учитывает. При этом в сельском хозяйстве страны занято более половины населения — 70%.

Публичное заявление Тунберг о солидарности с индийскими фермерами встретило волну возмущения.

Материал о ситуации в Индии также ретвитнула певица Рианна, написав: «Почему мы не говорим об этом?!»

В соцсети экоактивистка Тунберг даже опубликовала «инструментарий» для тех, кто хотел бы оказать поддержку протестующим. По утверждению The Guardian, в методичке давались советы по проведению кампании, по тому, как подписывать петиции, какие выставлять хэштеги.

В правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) назвали подобный алгоритм доказательством существования «международных планов по нападению на Индию».

Here’s an updated toolkit by people on the ground in India if you want to help. (They removed their previous document as it was outdated.)#StandWithFarmers #FarmersProtesthttps://t.co/ZGEcMwHUNL