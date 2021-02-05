16:43 5 Февраля 2021Общество
Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации против COVID-19
Массовая вакцинация против коронавируса в России позволила сократить ежедневный показатель заболеваемости. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Массовая вакцинация против коронавируса в России позволила сократить ежедневный показатель заболеваемости. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация в России свидетельствует о том, что коронавирус отступает.
«Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население – это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия-24».