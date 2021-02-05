Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации против COVID-19

Массовая вакцинация против коронавируса в России позволила сократить ежедневный показатель заболеваемости. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Массовая вакцинация против коронавируса в России позволила сократить ежедневный показатель заболеваемости. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация в России свидетельствует о том, что коронавирус отступает.