Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:43   5 Февраля 2021
Общество

Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации против COVID-19

Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации против COVID-19

Массовая вакцинация против коронавируса в России позволила сократить ежедневный показатель заболеваемости. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация в России свидетельствует о том, что коронавирус отступает.

«Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население – это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия-24».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #вакцинация #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров