Петербуржец создает мир без денег. К проекту уже присоседилась Украина

В проекте, где нет никаких валют, кроме времени, уже участвуют представители более десяти городов — в том числе зарубежных.

Создатель крупнейшей сети коливингов Святослав Антонов уже несколько месяцев доказывает миру, что основная валюта жизни — время. Молодой человек еще в 2020 создал Telegram-бота, который помогает специалистам из разных областей получать услуги друг друга без единого рубля (актуальный во время пандемии стартап). За проделанную работу зарегистрированный в TimePay пользователь вознаграждается виртуальным «часом», им же расплачивается с другими. На минувшей неделе бот стал работать и в социальной сети ВКонтакте.

За полгода существования проекта порядка 100 профессионалов предложили системе внести себя в список людей, оказывающих услуги за внутреннюю валюту. А воспользовались двумя приветственными часами, которые дарит бот, больше 500 человек. Самыми популярными среди новых пользователей оказались массаж, уроки вокала и мёд — да, еду в TimePay тоже можно купить за часы.

Вообще же в бартерной системе уже можно без купюр обратиться к мастерам маникюра, психологам, фотографам, стилистам и прочим специалистам в своем деле. Кроме услуг, на время можно обменять и товары: например, картины, сувениры. Список пополняется практически ежедневно. А средняя стоимость часа равна примерно 700 рублям.

Кстати, сотрудничать с петербуржцем стал и средний бизнес: за 35 часов пользователь может приобрести обучение в автошколе Северной столицы.

География проекта на сегодняшний день включает в себя, кроме родины автора, Москву, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Сочи, а также украинские Киев, Сумы, Харьков и Одессу. Бот также переключается на английский язык, чтобы иностранцы тоже могли прибегнуть к российской инициативе.

Из последних нововведений стоит отметить и добавленную функцию «биржа заданий», которая работает как маркет для фрилансеров. Можно как разместить задание, предложив за него часы, так и выполнить чье-то, пополнив свой баланс.

Святослав Антонов видит в системе множество плюсов для жителей больших городов. Во-первых, не надо тратить деньги на рекламу и можно получать новых клиентов, легче выделиться. Во-вторых, бот помогает экономить.

«Услуги стоят дорого, а час времени проще отдать», — резюмирует петербуржец.

В ближайшее время россиянин планирует поставить публичный эксперимент и жить в течение недели, не прибегая к денежному обмену, а пользуясь исключительно своей системой.