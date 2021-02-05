Омский школьник забил бездомного из-за немытого пола

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Омска по факту расправы над 49-летним бездомным.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Омска по факту расправы над 49-летним бездомным.

По версии следствия, причиной конфликта стал немытый пол. Предполагается, что подросток просил "гостей" прибраться в своей квартире, но получил отказ, сообщил знакомый с ситуацией источник Федерального агентства новостей.

Безжизненное тело мужчины обнаружили под окнами многоквартирного жилого дома на проспекте Менделеева. Правоохранители установили причастность 16-летнего тинейджера к инциденту. Известно, что пару месяцев назад его мать ушла из дома и не вернулась. Предполагается, что мальчик стал "дружить" с лицами, ведущими неблагопристойный образ жизни.

Бездомные превратили жилище подростка в притон, а мальчик решил "навести порядок". После отказа приятеля помыть полы фигурант стал бить потерпевшего гаечным ключом. Спасаясь от преследования, мужчина выпрыгнул их окна третьего этажа и получил серьезные травмы. Экспертиза установила, что фатальным для него стала черепно-мозговая травма, полученная от удара гаечным ключом.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.