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16:27   5 Февраля 2021
Общество

Антитела могут быть бессильны перед новыми штаммами коронавируса

Антитела могут быть бессильны перед новыми штаммами коронавируса

Новые штаммы коронавируса способны укрываться от антител в организме человека, считают сотрудники Медицинской школы Университета Питтсбурга.

Врачи по всему миру фиксируют все больше разновидностей коронавирусной инфекции. Тщательные исследования новых штаммов COVID-19 показали, что некоторые мутации заболевания научились уклоняться от антител. Это открытие поможет ученым разработать больше инструментов для борьбы с заболеванием.

Британские врачи зафиксировали новый штамм коронавируса осенью 2020 года. Мутация сделала заболевание на 70% заразнее уже известных разновидностей. Многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией, чтобы обезопасить своих граждан от возможного заражения.

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#коронавирус #антитела #новые штаммы

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