Американские сенаторы снова пытаются безуспешно доказать "вмешательство" России в президентские выборы, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Американские сенаторы снова пытаются безуспешно доказать "вмешательство" России в президентские выборы, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс ранее обратился к коллегам с просьбой поддержать проект резолюции, согласно которому деятельность Евгения Пригожина и связанных с ним лиц якобы представляет угрозу американским национальным интересам и безопасности. Комментарий бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Американские сенаторы вновь устроили истерику, призывая проголосовать за резолюцию по моему вмешательству в американские выборы", — отметил Пригожин.

Он напомнил, что американский суд в 2018 году подтвердил отсутствие вмешательства в выборы. Предприниматель неоднократно настаивал на возобновлении дела и обнародовании документов с целью доказательства отсутствия вмешательства. По словам Пригожина, новые заявления в Конгрессе являются попыткой демократов, которые не могут смириться с победой республиканцев, обратить на себя внимание. Члены Конгресса ради самопиара устраивают "охоту на ведьм" как в случае с "вмешательством", так и с "ЧВК Вагнера", убежден бизнесмен. Он добавил, что обсуждение подобных резолюций — это позор 250-летней истории США.

"Американский истеблишмент на протяжении многих лет вмешивался в дела моей страны и финансировал её врагов. Либеральные элиты США вытирают ноги о традиционные ценности народов мира и пытаются их разрушить. Они сеют везде хаос и кровь, манипулируя выборами по всему миру. Им не привыкать пачкать свои руки политическими убийствами, похищениями и расправами над неугодными", — подчеркнул Евгений Пригожин.

Как считает бизнесмен, именно поэтому к американскому народу складывается негативное отношение. По мнению Пригожина, 50% жителей планеты считают их врагами.

"И, если они продолжат свою наглую и разорительную политику, то скоро их возненавидит большая часть населения мира. В итоге все обернется против народа США. Американскому правящему классу следует всерьез заняться своими внутренними проблемами, а не создавать проблемы другим. Иначе скопище этих нерешенных проблем взорвет Соединенные Штаты изнутри", — заключил российский предприниматель.

Компания "Конкорд" ранее заявила о необоснованности санкций Евросоюза в отношении Евгения Пригожина. Как отметили в пресс-службе, представители ЕС допустили существенные ошибки при внесении бизнесмена в санкционный список. В связи с этим юристы компании подали ходатайства в судебные органы ЕС об исключении Пригожина из санкционного списка по Ливии.