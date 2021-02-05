Суд в Петербурге отправил в СИЗО участника незаконной акции Евгения Туганкова

Задержанного за нападение на сотрудника ОМОН участника несанкционированного мероприятия в Петербурге Евгения Туганкова доставят в изолятор временного содержания.

Задержанного за нападение на сотрудника ОМОН участника несанкционированного мероприятия в Петербурге Евгения Туганкова доставят в изолятор временного содержания.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались деятельностью мужчины после его агрессивного поведения в рамках незаконного мероприятия. Сообщается, что Туганков набросился на представителя органов правопорядка и попытался покалечить его.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве задержали третьего нападавшего на силовика во время несанкционированного митинга. Теперь задержанному грозит ответственность по части 1 статьи 318 УК РФ.