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16:26   5 Февраля 2021
Происшествия

Суд в Петербурге отправил в СИЗО участника незаконной акции Евгения Туганкова

Суд в Петербурге отправил в СИЗО участника незаконной акции Евгения Туганкова

Задержанного за нападение на сотрудника ОМОН участника несанкционированного мероприятия в Петербурге Евгения Туганкова доставят в изолятор временного содержания.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались деятельностью мужчины после его агрессивного поведения в рамках незаконного мероприятия. Сообщается, что Туганков набросился на представителя органов правопорядка и попытался покалечить его.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве задержали третьего нападавшего на силовика во время несанкционированного митинга. Теперь задержанному грозит ответственность по части 1 статьи 318 УК РФ.

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#сизо #петербург #туганков

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