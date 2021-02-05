В Крыму рассказали, при каких условиях помогут Украине с электроэнергией

Власти Крыма заявили о готовности помочь украинцам с электроэнергией. Об этом сообщают СМИ.

Власти Крыма заявили о готовности помочь украинцам с электроэнергией. Об этом сообщают СМИ.

Предложение оказать помощь Украине с электроэнергией высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он отметил, что если украинцы нуждаются в крымской электроэнергии, то необходимо обратиться с соответствующим запросом.

Он также добавил, что несколько лет назад украинские власти обесточили республику, подорвав электроопоры в Херсонской области. После этого в кратчайшие сроки был построен энергомост с Кубани и две мощные теплоэлектростанции.

"Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям..., а братскому украинскому народу", — рассказал Гемпель.

Политик пояснил, что для того, чтобы Украина смогла получить электроэнергию с Крыма, необходимо не только направить официальный запрос в Москву, но и восстановить подорванные на границе с полуостровом электроопоры.