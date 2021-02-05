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16:22   5 Февраля 2021
Происшествия

Житель Новосибирска ответит в суде за кражу велосипеда и поджог лифта

Житель Новосибирска ответит в суде за кражу велосипеда и поджог лифта

Соседи подали заявление в полицию на мужчину, который напился и устроил пожар в подъезде, а после украл детский велосипед.

Сибиряка, который не давал покоя жильцам, отправится под суд. По версии следователей, фигурант в пьяном угаре поджег все объявления в лифте, а затем решил рассказать об этом соседям.

Мужчина стал стучать к людям в дверь, но ему никто не стал открывать. Тогда он пошел к своей квартире и заметил на лестничной площадке детский велосипед. Злоумышленник, недолго думая, забрал его к себе домой. Надышавшись дымом, вор потерял сознание, после чего был доставлен в больницу. Местные жители написали на буйного соседа заявление в полицию. Ближайшие семь с половиной лет обвиняемый может провести за решеткой.

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#полиция #новосибирск #вор

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