Полиция нашла убившего топором приятеля мужчину в Сосновом Бору

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который во время пьянки зарубил топором своего приятеля. Злоумышленнику грозит внушительный срок.

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который во время пьянки зарубил топором своего приятеля. Злоумышленнику грозит внушительный срок.

Следователи по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины в Сосновом Бору завели уголовное дело. Выйти на след предполагаемого преступника удалось лишь спустя год, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, фигурантом стал 25-летний местный житель. Правоохранители полагают, что подозреваемый гостил у знакомого и распивал с ним алкогольные напитки. Между мужчинами в какой-то момент произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил топор и нанес оппоненту несколько смертельных ударов. После содеянного агрессор спрятал орудие убийства и скрылся. Теперь молодому человеку предстоит ответить в суде.