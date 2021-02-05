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16:03   5 Февраля 2021
Происшествия

Полиция нашла убившего топором приятеля мужчину в Сосновом Бору

Полиция нашла убившего топором приятеля мужчину в Сосновом Бору

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который во время пьянки зарубил топором своего приятеля. Злоумышленнику грозит внушительный срок.

Следователи по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины в Сосновом Бору завели уголовное дело. Выйти на след предполагаемого преступника удалось лишь спустя год, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, фигурантом стал 25-летний местный житель. Правоохранители полагают, что подозреваемый гостил у знакомого и распивал с ним алкогольные напитки. Между мужчинами в какой-то момент произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил топор и нанес оппоненту несколько смертельных ударов. После содеянного агрессор спрятал орудие убийства и скрылся. Теперь молодому человеку предстоит ответить в суде.

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#убийство #полиция #смерть

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