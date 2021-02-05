Боррель надеется на одобрение "Спутника V" в Евросоюзе

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассчитывает, что вакцина "Спутник V" получит сертификацию в ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассчитывает, что вакцина "Спутник V" получит сертификацию в ЕС.

Об этом он рассказал после окончания переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Боррель сообщил, что хочет поздравить Россию с успехом. Он отметил, что миру не хватает доз для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, чтобы эффективно бороться с пандемией.

Боррель также заявил, что прочитал научную статью в медицинском журнале The Lancet, где обозначены результаты клинических исследований вакцины российского производства. Поэтому он выражает надежду, что "Спутник V" получит соответствующий сертификат от ЕМА, чтобы европейские страны могли применить его для вакцинации своих граждан.