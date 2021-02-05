Российские военные учения довели до истерики японских интернет-пользователей

Японские пользователи соцсетей устроили истерику из-за российских военных учений у берегов острова Курильского архипелага Кунашир.

Японские пользователи соцсетей устроили истерику из-за российских военных учений у берегов острова Курильского архипелага Кунашир.

Плановые военные учения российских войск со стрельбами пройдут в период с 4 по 12 февраля. Газета "Санкэй симбун" связала рост числа учений ВС РФ в регионе с грядущим саммитом G20 в Осаке. По мнению японских СМИ, Москва тем самым посылает Токио "сдерживающий сигнал". МИД Японии направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста, однако Москва отметила, что у Токио "нет права протестовать против военных учений, которые Россия проводит на своей собственной территории".

Однако японские интернет-пользователи отреагировали на ответ из Москвы несколько истерично и обвинили свое правительство в слабости и неспособности "вернуть" северные острова под контроль Токио.

"Трусливая политика нашего слабого правительства привела к тому, что мы сейчас имеем. Разве только с Россией мы не можем разрешить территориальную проблему? То же самое и с Китаем (острова Сенкаку) и с Южной Кореей (острова Такэсима)", — пишет пользователь под ником bzp.

С ним солидарен другой комментатор yt1, который отметил, что Токио пора перестать рассчитывать на доброту России и привлечь внимание международной общественности к вопросу принадлежности Курил. Пользователь с ником abcde испугался, что Россия и Китай уже скоро подпишут договор о безопасности.

"Вскоре Россия и Китай подпишут между собой свой договор безопасности! И что нам останется? Поставить американские военные базы не только на Окинаве, но и на Хоккайдо, и в регионах Тохоку и Хокурику, и даже на Кюсю. А на малых островах разместить ракеты. Идеалистическими рассуждениями страну не защитишь!", — указал abcde.

Пользователь под ником tan задался резонным вопросом: с какой стати Москве не следует проводить учения у своих же островов на севере? Однако другие комментаторы увидели за этим подготовку к нападению уже на японский остров Хоккайдо и предложили бороться с Россией путем введения запрета на продажу ей японских передовых технологий.