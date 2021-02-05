Упрямство властей Украины оставляет жителей страны без света, воды и тепла

Украина попросила Белоруссию об экстренном импорте электричества. Аналитик Игорь Юшков объяснил, почему Европа не поможет Киеву.

Украина попросила Белоруссию экстренно поставить ей электричество из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Уточняется, что запрос поступил в энергетическую компанию «Белэнерго». Она является контрагентом украинской стороны. Поводом для обращения послужила «критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем».

За одну только зиму запасы угля на Украине уменьшились в пять раз. Сейчас они составляют 500 тысяч тонн. Кроме того, 2 и 3 февраля в стране из-за аварий остановили свою работу Запорожская и Кураховская ТЭС. Перестали функционировать 6 из 15 энергоблоков. На Запорожской станции также произошел сильный пожар.

В этой связи центральные регионы Украины столкнулись с ощутимым дефицитом электроэнергии. Решить проблему только внутренними ресурсами невозможно.

Ранее Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке в связи с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля также возобновился импорт электроэнергии из России. Впрочем, объемы поставок в данный момент незначительны — 200 МВт/ч.

В декабре 2019 года Киев внес изменения в закон «О рынке электрической энергии». Согласно документу, запрещался импорт из России электроэнергии по двусторонним договорам. Как отмечал замминистра энергетики и защиты окружающей среды страны Виталий Шубин, в скором времени Киев готов присоединиться к энергетической системе Европы, а потому поставки из России не понадобятся.

Однако европейские страны едва ли могут покрыть потребности Украины в электроэнергии в отличие от России или Белоруссии, констатировал в беседе с «Политикой Сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Все дело в том, что в советское время энергосистема развивалась на основе объединенных мощностей Москвы и Минска.

«У Европы мощностей не так много по транспортировке именно электроэнергии. В европейских странах ее гораздо меньше, там просто есть инфраструктура, чтобы качать. Плюс, конечно, электроэнергия оттуда будет намного дороже», — объяснил эксперт.

Также Юшков обратил внимание и на географию дефицитных районов Украины — это преимущественно центральная часть и северо-восток страны. В таких условиях Россия и Белоруссия становятся более приоритетными поставщиками, нежели западные страны.

«Свободных объемов электроэнергии у двух стран предостаточно. Ничего препятствующего этому импорту нет. Россия может много поставлять, у Белоруссии есть и газовые станции, недавно они еще и первый блок атомной станции запустили. Она может заместить часть тех станций, которые на внутренний рынок работали. А высвобождающуюся электроэнергию отправлять на Украину», — предположил собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что все это время Украина действительно оставалась довольно большим рынком сбыта для Белоруссии. Сделка была выгодна и Киеву, которому поставлялась недорогая электроэнергия. Однако трудности возникают там, где начинается политика, заметил Юшков.

«Все проблемы, скорее, со стороны Украины. Ситуация там критическая, люди будут без электричества, без водоснабжения. Но тогда получится, что ты опровергаешь собственные тезисы. Возникнет вопрос со стороны украинских избирателей. Ты годами говорил, что Россия — враг, мол, мы интегрируемся с Европой. А тут шесть лет прошло и чуть что случилось, надо опять к России идти, у нее все закупать», — рассуждает Юшков.

Украинцы могут опасаться, что под видом российского угля к ним может поступать продукция из Донбасса, в частности, из крупнейшего в Европе Донецкого угольного бассейна. Однако, по словам Юшкова, это в очередной раз демонстрирует, что для украинских властей население стоит не на первом месте.

«Это очень неудобная ситуация для украинских руководителей. А со стороны России и Белоруссии никаких ограничений нет, санкций тоже. Есть желание, пусть обращаются. В такой критической ситуации, какая разница откуда уголь? Главное, чтобы народ не замерз. А здесь они не знают, что выбрать», — подытожил эксперт.

О готовности помочь Украине поставками электроэнергии заявили в Крыму. По словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, на полуострове построили энергомост с Кубанью и две мощные теплоэлектростанции.

«Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям..., а братскому украинскому народу», — сказал Гемпель.

Ранее Украина обесточила полуостров, подорвав электроопоры в Херсонской области. По словам Гемпеля, инцидент позволил Крыму обрести независимость от чужой электроэнергии.