Помолодевшая Успенская порадовала поклонников новым образом
Любовь Успенская сменила имидж, чем решила поделиться с поклонниками. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит моложе: стройная и ухоженная, с длинными волосами.
Аудитория звезды шансона отметила изменения во внешнем виде.
«Люба хорошо тебе с длинными волосами. Молодо выглядишь»
«Образ великолепный и роскошный и что немаловажно делает Вас очень молодой»
«Красотка!! Пусть жизнь ваша будет такой же красивой и счастливой !!!»
«Прическа к лицу, мило, молодо, стильно», — отреагировали на фото поклонники.
Нашлись и те, кто нашел в новом имидже Успенской сходство с эстрадной певицей Аленой Апиной. Кто-то предположил, что артистка обрела новую любовь, благодаря которой расцветает.
Ранее певица объявила о решении развестись с мужем Александром Плаксиным, в браке с которым прожила более 30 лет. Около двух лет пара живет раздельно.