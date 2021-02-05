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16:21   5 Февраля 2021
Россия

Помолодевшая Успенская порадовала поклонников новым образом

Помолодевшая Успенская порадовала поклонников новым образом

Любовь Успенская сменила имидж, чем решила поделиться с поклонниками. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит моложе: стройная и ухоженная, с длинными волосами.

Аудитория звезды шансона отметила изменения во внешнем виде.

«Люба хорошо тебе с длинными волосами. Молодо выглядишь»

«Образ великолепный и роскошный и что немаловажно делает Вас очень молодой»

«Красотка!! Пусть жизнь ваша будет такой же красивой и счастливой !!!»

«Прическа к лицу, мило, молодо, стильно», — отреагировали на фото поклонники.

Нашлись и те, кто нашел в новом имидже Успенской сходство с эстрадной певицей Аленой Апиной. Кто-то предположил,  что артистка обрела новую любовь, благодаря которой расцветает.

Ранее певица объявила о решении развестись с мужем Александром Плаксиным, в браке с которым прожила более 30 лет. Около двух лет пара живет раздельно.

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#новый имидж #успенская #Успенская помолодела #звезда шансона

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