Ситуация с вертолетными лопастями окончательно разрушит репутацию Украины

Сообщения о том, что украинское предприятие «Мотор Сич» на торжественной презентации представило «уникальные» вертолетные лопасти собственного производства, выглядит рекламным трюком.

Сообщения о том, что украинское предприятие «Мотор Сич» на торжественной презентации представило «уникальные» вертолетные лопасти собственного производства, выглядит рекламным трюком.

Об этом в материале для сайта РЕН.тв пишет политолог и общественный деятель Алексей Селиванов.

Особенно несерьезно, по его словам, сообщения о выпуске на «Мотор Сич» собственных вертолетных лопаток выглядят на фоне ситуации с неопределенным собственником контрольного пакета акций предприятия и сомнений в дальнейшем существовании завода.

В ходе прошедшей на запорожском аэродроме торжественной презентации в присутствии украинского вице-премьера Олега Уруского, главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака, и руководителя АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, а также в присутствии телевидения в воздух были подняты вертолеты Ми-24 и Ми-8.

«Изготовление лопастей анонсировано еще несколько лет назад, а до сих пор не определена дата государственных испытаний, после которых украинское войско сможет закупать их для своих вертолетов, долгие годы пылящихся на земле», — напоминает Селиванов.

Однако, по мнению политолога, развернутая в информационном пространстве Украины скоординированная рекламная кампания указывает на то, что новыми вертолетными лопастями не все так хорошо, как говорят по телевизору.

Запорожское предприятие «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании и ремонте авиационных двигателей для вертолетов и самолетов.

После распада Советского Союза предприятие продолжало поддерживать тесные связи с Россией и за счет этого держалось на плаву, однако после того, как в 2014 и последующих годах Киев встал на антироссийский курс, для завода наступили трудные времена.

Руководство «Мотор Сич» попыталось спасти завод, продав контрольный пакет акций китайским инвесторам. Но под давлением Соединенных Штатов Америки, выступающих резко против того, чтобы китайцы получили доступ к авиастроительным технологиям, сделка обернулась крупным скандалом. После получения от китайцев денег за акции, украинская сторона по иску СБУ в судебном порядке заблокировала продажу акций. А в начале 2021 года Киев ввел санкции в отношении китайских инвесторов.

В это же самое время, пока китайцы еще надеются добиться справедливости через международные суды, руководство Украины уже предлагает продать «Мотор Сич» Турции, чтобы затем организовать там совместное производство беспилотников. Но и эта сделка, если до нее дойдет, может быть в любой момент отменена Вашингтоном, считает Селиванов.

Таким образом, заключает политолог, события вокруг «Мотор Сич» уже и так подмочили репутацию украинских авиастроителей. Поэтому они и не назначают государственные испытания вертолетных лопастей собственного производства, так как сами знают об их ненадежности. Украинские авиапроизводители, военные и власти страны очень боятся громкой аварии с человеческими жертвами, которой эти испытания неизбежно закончатся, так как после этого, их репутацию будет уже не спасти.