90-летний актер Иван Краско подаст в суд за клевету о его внебрачной дочери

Советский и российский актер Иван Краско собирается подать в суд на журналистов после клеветы о женитьбе на матери "его" ребенка.

Советский и российский актер Иван Краско собирается подать в суд на журналистов после клеветы о женитьбе на матери "его" ребенка.

Ранее народный артист России в популярном ток-шоу выяснил, что не является отцом ребенка одной из своих бывших возлюбленных. В прессе появились сведения, что актер якобы все равно признал дочь и собирается жениться на ее матери.

Узнав об этом, Краско пришел в бешенство, ведь никто из журналистов ему не звонил. Наглая ложь настолько поразила артиста, что он готов опровергнуть слухи и защитить честь через судебное разбирательство.

"Ребята, вы играйте, но не заигрывайтесь. Если я еще раз оформлю с кем-то отношения, то это будет только мать моих младших сыновей Вани и Феди, Наталья Николаевна. Только с ней я готов вступить снова в брак. Наташеньку я люблю, прямо всем это заявляю. Она настоящая женщина, мать и хозяйка", — высказался Краско изданию "Собеседник".

Режиссер также поделился, что недавно переболел коронавирусом. По его словам, выхаживала актера "любимая Наташенька", за что актер безмерно ей благодарен.