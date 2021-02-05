«Путина не волнует лунатик». В США высмеяли Байдена из-за угроз в адрес России

Американцы не вдохновились угрозами Байдена сделать так, чтобы Россия «заплатила за все».

Новый президент США выступил в Госдепартаменте 5 февраля. Хоть основное внимание Джо Байден уделил не «российской проблематике», а общемировым угрозам — пандемии коронавируса, климату и ядерному оружию, — Россия впервые за 4 года вернулась на первый план дипломатической повестки дня в США. В эпоху президентства Дональда Трампа российско-американские отношения на официальном уровне сохраняли скорее нейтрально-положительный тон, но подробно не обсуждались.

Байден пообещал, что Соединенные Штаты не сдадутся перед лицом «агрессивных действий» РФ, однако американцы отреагировали на реваншизм без восторга. «Политика Сегодня» собрала реакцию граждан страны на новую «российскую угрозу», анонсированную демократом.

«Холодная война 2.0»

Новых претензий в адрес России Байден не предъявил, но повторил сформулированные ранее Демпартией обвинения, которые Москва отрицает. Слов о снижении конфронтации с Россией, на чем настаивали американские дипломаты, от президента США не прозвучало.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию расплачиваться», — сказал Байден.

Отдельно кусок выступления Байдена, в котором речь шла о курсе новой администрации в отношениях с РФ, опубликовало на YouTube-канале ведущее американское издание The Hill. В первые несколько часов под видео появилось около двухсот комментариев от раздосадованных граждан.

Отсутствие политического консенсуса в американском обществе отлично заметно по социальным сетям. Подавляющее большинство комментаторов под видео The Hill критикуют Байдена за милитаристскую, агрессивную риторику демократов. К Демпартии у многих жителей США, очевидно, никакого доверия нет.

«Путина не волнует лунатик Джо Байден [тот засыпал на публичных мероприятиях, чем заслужил в народе прозвище «спящий Джо» и иные его вариации, — прим.ред.]. Единственное, что собирается сделать Байден — это еще больше обогатить свою семью и других влиятельных демократов вокруг него секретными сделками…», — пишет пользователь American Avenger («Американский мститель»).

Житель США Рэй Айлмаст отмечает, что угрозы другой стране на дипломатическом уровне не способны разогреть остывшие отношения между ведущими мировыми державами. Он подчеркивает, что Байден при этом не делает ни одного заявления об «американском вассале — Украине» после недавнего решения Владимира Зеленского запретить все оппозиционные русскоязычные новостные телеканалы в стране.

«Довольно забавно слушать, как сонный Джо упоминает о деле Навального и совершенно игнорирует ситуацию в соседней стране или своей собственной, если уж на то пошло», — пишет Айлмаст.

Пользователь под ником Jacob констатирует, что Байден «не имеет абсолютно никакого морального права» говорить о свободе слова в России до тех пор, пока журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж остается в тюрьме из-за обвинений, предъявленных ему в США.

Американец Austin P. полагает, что абсурдные заявления о «российской агрессии» не более, чем русофобия и новая версия «запугивания коммунизмом». Он называет речь Байдена «Красная пугалка 2.0».

Возвращение риторики Байдена к эпохе холодной войны не без остроумия подметил и американский пользователь Mark P.

«Звонили 80-е, они хотят вернуть свою внешнюю политику», — написал Марк.

«Лицемерная речь»

Роберт Стил раскритиковал слова Байдена о том, как Россия «травит своих граждан», где глава Белого дома намекнул на спонтанное ухудшение здоровья блогера Алексея Навального. Стил напомнил о произошедшем в американском городе Флинт, где жители несколько лет пили ядовитую воду с повышенным содержанием свинца, не подозревая об этом, а также упомянул об отравителе из Мичигана.

«Сколько лицемерия в его речи», — пишет пользователь Kev.

Неизвестный под ником Shackattack85 предупреждает: демократы «бряцают оружием» перед Россией, чтобы оправдать «раздутые» бюджеты военно-промышленного комплекса США. Ранее похожее предположение озвучил политолог-американист в интервью «Политике Сегодня».

«Я хотел бы, чтобы политики носили на одежде имена своих спонсоров, как гонщики. Я думаю, что мы увидим General Dynamics, Raytheon и Lockheed Martin [крупнейшие военно-промышленные частные корпорации в США, - прим.ред.] большими жирными буквами по всему пиджаку Байдена», — написал Джастин Никсон.

Пользователь Jessy Wood в саркастическом тоне обращает внимание на агрессивное военное вмешательство США во внутренние дела других стран.

«Лол, да, мы действительно "сдавались" [перед Россией, — прим.ред.], пока наносили удары беспилотниками по всему миру и вмешивались в демократию других суверенных стран. Боже. Он [Байден, — прим.ред.] глух», — пишет Вуд.

Несмотря на резкие заявления Байдена и его коллег-демократов, в Демократической партии США есть и умеренное крыло, выступающее за сотрудничество с Россией. О том, как последний интеллигент из Демпартии возглавит ЦРУ и что это сулит РФ — читайте в нашей статье.