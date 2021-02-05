Дандыкин: янки не смогут спать спокойно из-за российской дивизии на Чукотке

Новая дивизия береговой обороны, которую на Чукотке формирует Министерство обороны России, окажется на расстоянии протянутой руки от Аляски и это не даст американцам спать спокойно.

Новая дивизия береговой обороны, которую на Чукотке формирует Министерство обороны России, окажется на расстоянии протянутой руки от Аляски и это не даст американцам спать спокойно.

Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя в разговоре с информационным агентством Nation News сообщения газеты «Известия» о том, что Минобороны России создает на Чукотке дивизию, в задачи которой будет входить обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути и прикрытие размещенных в данном регионе объектов противовоздушной обороны.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года на боевое дежурство в регионе заступил первый полк, военнослужащие которого обеспечивают патрулирование береговой линии вдоль Севморпути до острова Врангеля. Новое боевое соединение, размещенное в регионе, где три четверти года продолжается зима, как сообщалось, будет оснащено спецтехникой – снегоходами и вездеходами, а также модульными системами жизнеобеспечения.

По словам капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, в советские времена на Чукотке также размещались военные подразделения. Например, начиная с 1980-х годов и до середины 1990-х безопасность восточных рубежей СССР обеспечивала 99-ая мотострелковая дивизия.

«В советское время там уже была дивизия, что служило поводом для шуток весьма далеких от международных проблем товарищей», - напомнил Дандыкин.

В середине 1990-х, по его словам, дивизия была расформирована, а находившаяся в ее распоряжении техника была распределена между другими военными подразделениями. Так, например, малогабаритные легкие транспортеры-амфибии были переданы формировавшимся на Каспийском море подразделениям морской пехоты.

«А тут американцы на Аляске проснулись, стали военные мускулы накачивать: мол, мы имеем на Арктику такие же права, как и Россия, а может быть и больше. Тогда мы и вспомнили о дивизии. До Аляски от нее рукой подать, так что спокойных снов у янок не будет», — заключил военный эксперт.

Напомним, ранее бывший начштаба ВМФ России Валентин Селиванов, комментируя сообщения о формировании новой дивизии на Чукотке, заявил, что это будет мощное тактическое соединение, способное действовать самостоятельно и решать разнообразные задачи. Помимо обеспечения судоходства по Севморпути и прикрытия объектов ПВО, по словам адмирала, военнослужащие, оснащенные современной техникой, способной работать в условии морозов, смогут, например, проводить спасательные и гуманитарные операции.