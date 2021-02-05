Путин утвердил порядок передачи функций федеральных органов

Упразднение федеральных органов власти и передача их государственных функций и полномочий другим ведомствам будет проходить согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Упразднение федеральных органов власти и передача их государственных функций и полномочий другим ведомствам будет проходить согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Ведомство считается упраздненным со дня вступления в силу соответствующего указа или иной указанной в нем даты. Полномочия упраздняемого ведомства передаются другой организации, которая может выполнять отдельные функции от имени государства.

Правительству РФ было поручено в течение девяти месяцев разработать и принять необходимые нормативно-правовые акты.