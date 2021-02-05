Анна Шангина ушла с должности министра здравоохранения Забайкалья

Глава регионального минздрава покинула свой пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Глава регионального минздрава покинула свой пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Ее место заняла Оксана Немакина, которая ранее была главврачом госпиталя для ветеранов войн. Немакина приступит к работе с 8 февраля.

Ранее Шангина заявила, что местные жители борются за возможность "поесть и поспать" в больнице. Этими словами она пыталась объяснить необходимость перепрофилировать больницу поселка Харагун в амбулаторию. Позже она извинилась за свои слова.