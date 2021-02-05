Людмила Артемьева попросила подписчиков в Instagram выбрать между ее тандемом с Анатолием Васильевым или Александром Феклистовым.

Актриса Людмила Артемьева, сыгравшая одну из ключевых ролей в сериале «Сваты», попросила подписчиков в Instagram выбрать лучшую пару для своей героини.

В многосерийной комедии Артемьева сыграла Ольгу Николаевну, работающую главным бухгалтером института. С 1 по 4 сезон ее «супругом» по площадке был профессор философии института Юрий Ковалев, роль которого исполнил актер Анатолий Васильев. Пара запомнилась зрителям по обращению друг к другу «Котя» и «Зая».

В шестом сезоне «Сватов» Ольга Николаевна вышла замуж за проректора, а позже ректора института Александра Берковича, которого сыграл Александр Феклистов.

Именно между этими сериальными парами Артемьева и попросила сделать выбор. «Какая пара вам импонирует больше? Пишите в комментариях», — попросила актриса в Instagram.

Некоторые пользователи однозначно встали на сторону супружеской четы Ковалевых. Например, комментатор Gelkhvii отметил: «Котя и Зая!» Его поддержал jandiya_77: «Юрий Анатольевич и Ольга Николаевна». Другие же вступились за второго супруга героини Артемьевой.

Однако подавляющее большинство так и не смогло решить, какая же пара им импонирует больше, назвав выбор очень сложным. Например, комментатор didenkosm65 заявил: «Это как кого больше любишь, маму или папу. Я от обеих пар в восторге!!!»

С пользователем согласились и остальные: «Обе, каждая по-своему, обожаю этот сериал»; «Это квартет!!!! Их нельзя делить! Все четверо супер!!!!!»; «Такой вопрос задавать нельзя, потому что выбрать невозможно!!»

В свою очередь Bisirbisirbisir и вовсе попросил раскрыть, когда же актеры сериала приступят к съемкам: «Когда следующий сезон сватов выйдет? Обожаю вас!!»

Полюбившийся многим телезрителям сериал «Сваты» выходил с 2008 года, в 2013 году он завершился. Однако в конце января 2020 года стало известно, что в Белоруссии стартовали съемки долгожданного 7 сезона. Впрочем, из-за коронавируса их пришлось остановить на время. Сообщается, что артисты вернутся на площадку уже этим летом.