Суд арестовал SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова на 13 суток

Бабушкинский суд Москвы поместил под стражу сотрудника авиакомпании Романа Бордунова по делу о нарушении на несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Бабушкинский суд Москвы поместил под стражу сотрудника авиакомпании Романа Бордунова по делу о нарушении на несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Бордунов будет отбывать свое наказание в центре временного задержания в деревне Сахарово. Полицейские в течение нескольких дней искали его после несостоявшегося заседания по составленному ранее административному протоколу.

Полиция ранее задержала двух провокаторов в Москве на несанкционированной акции, сообщало Федеральное агентство новостей. Их подозревают в применении насилия в отношении правоохранителей.