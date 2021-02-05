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14:10   5 Февраля 2021
Происшествия

Суд арестовал SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова на 13 суток

Суд арестовал SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова на 13 суток

Бабушкинский суд Москвы поместил под стражу сотрудника авиакомпании Романа Бордунова по делу о нарушении на несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Бордунов будет отбывать свое наказание в центре временного задержания в деревне Сахарово. Полицейские в течение нескольких дней искали его после несостоявшегося заседания по составленному ранее административному протоколу.

Полиция ранее задержала двух провокаторов в Москве на несанкционированной акции, сообщало Федеральное агентство новостей. Их подозревают в применении насилия в отношении правоохранителей.

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#суд #арест #бордунов

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