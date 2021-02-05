Скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко

Актриса театра и кино Татьяна Иваненко, которая много лет была возлюбленной Владимира Высоцкого, скончалась в Москве в возрасте 79 лет.

Актриса театра и кино Татьяна Иваненко, которая много лет была возлюбленной Владимира Высоцкого, скончалась в Москве в возрасте 79 лет.

Об этом сообщили средства массовой информации, ссылаясь на источник из правоохранительных органов. Иваненко родилась накануне наступления 1942 года, ее отец был военным. Она закончила актерский факультет ВГИКА у прославленного советского актера и режиссера Бориса Бабочкина.

Всю свою жизнь Иваненко проработала в московском театре на Таганке, во многих постановках была партнером Владимира Высоцкого. У актеров родился ребенок — дочь Анастасия. Иваненко также снималась в кино — "Служили два товарища", "Время, вперед".