Страны ЕС не спешат с антироссийскими санкциями из-за Навального

Верховный представитель ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил ситуацию с введением санкций против России из-за блогера Алексея Навального.

Верховный представитель ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил ситуацию с введением санкций против России из-за блогера Алексея Навального.

В ходе визита в Москву он планирует обсудить ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу, а также борьбу с коронавирусом.

"Необходимо найти общий язык и сферы взаимопонимания. В этом цель моего визита. Это лишь первый шаг", — сказал он.

Он отметил, что между ЕС и Россией остались разногласия, но необходимо развивать сотрудничество в тех сферах, где имеются общие интересы.