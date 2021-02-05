Всероссийская перепись населения состоится в сентябре

Власти РФ приняли решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.

Власти РФ приняли решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.

Мероприятие перенесено с апреля на сентябрь 2021 года. К этому времени в стране ожидается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявили в Росстате.

"Мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация, и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", — заметил замруководителя Росстата Павел Смелов, говоря о необходимости переноса мероприятия на сентябрь.

Он также напомнил, что в сентябре сохранятся комфортные условия для работы переписчиков. Точную дату Всероссийской переписи населения назовет Правительство РФ. Соответствующее постановление будет подготовлено в течение месяца, рассказал Смелов во время брифинга.