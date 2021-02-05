Возлюбленная Хита Леджера показала снимки с актером спустя 13 лет после его смерти

Американская актриса Хизер Грэм показала редкие архивные снимки со своим возлюбленным Хитом Леджером, который был найден мертвым в собственной квартире в 2008 году.

Американская актриса Хизер Грэм показала редкие архивные снимки со своим возлюбленным Хитом Леджером, который был найден мертвым в собственной квартире в 2008 году.

Хизер Грэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько кадров с Леджером, которые обнаружила просматривая старые фотографии. Звезды были по-настоящему близки, несмотря на то, что их отношения продлились меньше года. Они встречались с октября 2000 года по июнь 2001 года, однако после расставания Грэм и Леджер смогли сохранить дружбу.

На опубликованных снимках актриса позирует в обнимку со своим возлюбленным, а на третьем фото сам Леджер снимает себя в зеркало на пленочную камеру.

"Хит Леджер был невероятно особенным человеком", — подписала публикацию Хизер Грэм.

Хит Леджер успел сняться в 19 фильмах, включая такие культовые картины, как "Темный рыцарь" и "Горбатая гора". Кроме того, актер занимался продюсированием, снимал музыкальные клипы и мечтал стать режиссером. Леджера нашли мертвым в нью-йоркской квартире в 2008 году. Он ушел из жизни в возрасте 28 лет.