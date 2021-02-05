Бойцы ЗВО будут вакцинированы от COVID-19 для участия в параде Победы

Свыше 500 военнослужащих из Ленинградской области пройдут добровольную вакцинацию препаратом "Гам-ковид-вак" перед подготовкой к параду Победы в Санкт-Петербурге.

Свыше 500 военнослужащих из Ленинградской области пройдут добровольную вакцинацию препаратом "Гам-ковид-вак" перед подготовкой к параду Победы в Санкт-Петербурге.

Вакцинацию проведут на месте постоянной дислокации войск с соблюдением санитарных мер, а личный состав заранее пройдет медосмотр. Места тренировок также подвергнут спецобработке, как указали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Из соображений профилактики коронавирусной инфекции военнослужащие во время тренировок будут носить медицинские маски и перчатки.

На параде Победы общевойсковую армию ЗВО представят 500 военнослужащих, 50 единиц военной техники, включая танки Т-72Б3, ракетные комплексы С-400 и "Искандер", а также артиллерийские установки "Мста-С".