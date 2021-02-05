Актриса из «Сватов» назвала «чудесными» отношения с Федором Добронравовым

Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени, спела с Федором Добронравовым хит шестого сезона «Падают снежинки».

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в комедийном сериале «Сваты» роль Жени, спела дуэтом с одним из ключевых актеров картины Федором Добронравовым. Артисты исполнили финальный хит шестого сезона «Падают снежинки». Видео появилось в Instagram.

Кошмал также рассказала о том, какие отношения у нее сложились на съемочной площадке с Добронравовым, сыгравшим роль Ивана Будько. На вопрос одного из пользователей актриса ответила в сторис, приложив видео из салона автомобиля.

«Чудесные», — написала Кошмал.

Актриса снялась в пятом и шестом сезонах «Сватов». Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, также Ольги и Юрия Ковалевых.

Отвечая на вопросы пользователей, Кошмал также опубликовала архивный снимок, который был сделан на съемках пятого сезона «Сватов». Актриса отметила, что на момент, когда она пришла в проект, ей было 16 лет.

Сериал «Сваты» выходил в 2008-2013 годах. В конце января прошлого года стало известно о старте съемок в Белоруссии долгожданного 7 сезона. Из-за пандемии коронавируса их пришлось приостановить. Артисты планируют вернуться на площадку летом 2021 года.

Предположительно в предстоящем сезоне сюжет охватит период в пять лет. В одной из серий главные герои окажутся в России XIX века.