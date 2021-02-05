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13:15   5 Февраля 2021
Политика

Песков оценил внешнеполитические методы сторонников Навального

Песков оценил внешнеполитические методы сторонников Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внешнеполитические методы, используемые сторонниками блогера Алексея Навального.

По мнению представителя Кремля, это является подтверждением статуса иноагента. Песков также отметил, что власти осуждают несогласованные митинги, а их отсутствие является нормой.

Акции протеста прошли в разных городах России 23 и 31 января. В ходе несогласованных митингов происходили столкновения с полицией, наиболее агрессивных активистов задержали.

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#песков #навальный #иноагент

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