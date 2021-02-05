13:15 5 Февраля 2021Политика
Песков оценил внешнеполитические методы сторонников Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внешнеполитические методы, используемые сторонниками блогера Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внешнеполитические методы, используемые сторонниками блогера Алексея Навального.
По мнению представителя Кремля, это является подтверждением статуса иноагента. Песков также отметил, что власти осуждают несогласованные митинги, а их отсутствие является нормой.
Акции протеста прошли в разных городах России 23 и 31 января. В ходе несогласованных митингов происходили столкновения с полицией, наиболее агрессивных активистов задержали.