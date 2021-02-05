Представитель Кремля раскритиковал незаконные митинги в РФ

Москва осуждает проведение любых незаконных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва осуждает проведение любых незаконных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле выступают против проведения несанкционированных мероприятий. Кроме того, отсутствие подобных акций должно являться нормой.

Стоит отметить, что несколько незаконных мероприятий прошли в разных городах России 23 и 31 января. Акции состоялись несмотря на предупреждение властей об угрозе для здоровья на фоне пандемии.