Дмитрий Песков объяснил важность новых критериев оценки работы губернаторов

Новые критерии оценки работы губернаторов позволят им самим видеть уровень поддержки среди граждан накануне выборов. Так сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Новые критерии оценки работы губернаторов позволят им самим видеть уровень поддержки среди граждан накануне выборов. Так сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Ранее новый способ оценки эффективности работы глав регионов утвердил президент РФ Владимир Путин. Среди критериев появятся доверие к власти, численность населения, уровни бедности и образования, темп рост зарплат и возведения жилья и другое. Новая система позволит президент принимать необходимые решения, устранять недочеты в том или ином регионе.