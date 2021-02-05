Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:02   5 Февраля 2021
Спорт

"Катюша" будет звучать вместо российского гимна на ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

"Катюша" будет звучать вместо российского гимна на ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Гимном российских спортсменов на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Латвии, будет патриотическая песня "Катюша".

На заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России был поднят вопрос о том, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. "Катюша" была вынесена на рассмотрение в качестве возможного сопровождения. Путем голосования было решено, что именно эта песня будет звучать гимном на чемпионате мира по хоккею в 2021 году.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Взамен россиянам было предложено выбрать любую песню, которая бы ассоциировалась со страной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#чемпионат #гимн #ЧМ-2021

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров