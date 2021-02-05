"Катюша" будет звучать вместо российского гимна на ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Гимном российских спортсменов на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Латвии, будет патриотическая песня "Катюша".

Гимном российских спортсменов на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Латвии, будет патриотическая песня "Катюша".

На заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России был поднят вопрос о том, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. "Катюша" была вынесена на рассмотрение в качестве возможного сопровождения. Путем голосования было решено, что именно эта песня будет звучать гимном на чемпионате мира по хоккею в 2021 году.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Взамен россиянам было предложено выбрать любую песню, которая бы ассоциировалась со страной.