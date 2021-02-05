Песков назвал риторику Белого дома неконструктивной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал просьбу лидера США Джо Байдена об освобождении Навального "неконструктивной".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал просьбу лидера США Джо Байдена об освобождении Навального "неконструктивной".

Президент США Джо Байден в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным призвал его освободить из СИЗО скандально известного блогера Алексея Навального. В комментарии для прессы представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что риторика Белого дома является "агрессивной и неконструктивной".

Ранее о деталях телефонных переговоров Путина и Байдена сообщила пресс-секретарь президента США Джейн Псаки. Она отметила, что Белый дом пристально следит за судьбой Навального в России и настаивает на его скором освобождении из заключения. Псаки отметила, что этой темы в разговоре с Путиным коснулся и Байден, однако не стала комментировать реакцию российской стороны.