13:01 5 Февраля 2021Происшествия
Прения сторон по делу ЮКОСа начались в Верховном суде Нидерландов
Верховный суд Нидерландов начал заседание по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании требуют от России выплаты более 50 миллиардов долларов.
Верховный суд Нидерландов начал заседание по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании требуют от России выплаты более 50 миллиардов долларов.
В ходе своего выступления адвокат Роб Майер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы.
Летом 2020 года суд удовлетворил кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании крупной суммы в пользу экс-акционеров ЮКОСа.