Прения сторон по делу ЮКОСа начались в Верховном суде Нидерландов

Верховный суд Нидерландов начал заседание по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании требуют от России выплаты более 50 миллиардов долларов.

Верховный суд Нидерландов начал заседание по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании требуют от России выплаты более 50 миллиардов долларов.

В ходе своего выступления адвокат Роб Майер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы.

Летом 2020 года суд удовлетворил кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании крупной суммы в пользу экс-акционеров ЮКОСа.