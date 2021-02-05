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13:01   5 Февраля 2021
Происшествия

Прения сторон по делу ЮКОСа начались в Верховном суде Нидерландов

Прения сторон по делу ЮКОСа начались в Верховном суде Нидерландов

Верховный суд Нидерландов начал заседание по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании требуют от России выплаты более 50 миллиардов долларов.

В ходе своего выступления адвокат Роб Майер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы.

Летом 2020 года суд удовлетворил кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании крупной суммы в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

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#россия #нидерланды #юкос #верховный суд

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