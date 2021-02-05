Вторая семья Навального проживает на Украине. Кто такая Марина Навальная

Журналисты выяснили, что часть родственников Алексея Навального проживает на Украине.

У Алексея Навального нашлась семья на Украине. Как выяснили журналисты, в селе Новое Залесье под Киевом проживает 11 человек с той же фамилией — все они являются дальними или более-менее близкими родственниками российского блогера.

Возглавляет село непосредственно Навальный.

«Да, я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями, как-то так», — сказал староста Нового Залесья Павел Навальный.

Об украинских корнях по отцовской линии рассказывал и сам Навальный в 2013 году — в детстве Алексей и его брат Олег часто гостили у родственников в Чернобыльском районе. Тогда село называлось Залесье, но после катастрофы на Чернобыльской АЭС жителей деревни переселили под Киев.

«Чернобыль — это история моей семьи, у меня вся родня по отцовской линии из Чернобыля. Я проводил там, в деревне Залесье, каждое лето у бабушки. Уже после аварии я там был миллион раз, на майские праздники ездил на могилы родственников», — говорил Навальный.

Двоюродная тетя Алексея и Олега Навальных рассказала журналистам, что в детстве они любили купаться в местной реке Уж. Корреспонденты BBC сообщили, что некоторые родственники блогера отказались с ними говорить, чтобы «не навредить» ему.

«Леша из Москвы» стал привычной темой для сельских разговоров и сплетен, особенно в последние месяцы, после активного присутствия Навального в медиапространстве, утверждают журналисты. Одна сторона, начитавшись проукраинских СМИ, жалеет земляка, другая же относится к блогеру с прохладцей.

Об украинских родственниках интернет-деятеля российские СМИ узнали еще в 2015 году. Тогда сообщалось о его двоюродной сестре Марине Навальной, депутате рады города Переяслава, что в Киевской области.

Навальная баллотировалась в местный парламент от Народной партии Украины Владимира Литвина, популяризируя русофобские позиции по ключевым вопросам. В 2012 году эта партия в полном составе отказалась подписывать закон о расширении использования русского языка на Украине, а с начала военных действий в Донбассе поддержала там «антитеррористическую операцию» украинской армии.

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы слушается дело Навального об оскорблении ветерана, возбужденное в июне 2020 года. Политолог Армен Гаспарян возмутился отношением подсудимого к 94-летнему истцу и связал поведение Навального в суде с политической позицией его родственницы.

«В контексте сегодняшнего суда и того, какой там цирк устраивает Навальный, называя ветерана «этот дед», «куклой» и не отказываясь от оскорблений. В целом это логично – в его семье совсем иные ценности. Так, его двоюродная сестра Мария Навальная – депутат на Украине, русофобка из свидомых. Все складывается в одну целостную картину», — прокомментировал ситуацию Гаспарян в Telegram.

Подробнее о том, чем Навальный обидел ветерана Великой Отечественной войны, читайте в нашей статье.