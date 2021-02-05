Столкновение легковушки с фурой под Рязанью унесло жизни двух людей

Крупное ДТП случилось на выезде из Рязани. В результате инцидента погибли два человека.

Крупное ДТП случилось на выезде из Рязани. В результате инцидента погибли два человека.

Смертельная авария произошла на Московском шоссе. Грузовой и легковой автомобили не поделили дорогу, в результате чего иномарку практически полностью смяло, а MAN улетел в кювет.

Тяжелые травмы получили три участника ДТП, двое из них скончались до приезда скорой помощи, а еще одного доставили в больницу с серьезными ушибами, сообщает ГИБДД.

Фото с места происшествия обнародовали в Сети. На кадрах видно, как спасатели достают из кабины фуры погибшего мужчину – жителя Самарской области, пишет "Комсомольская правда". Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливает дорожная полиция.