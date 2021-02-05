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12:56   5 Февраля 2021
Политика

Японские пользователи Сети указали на двуличие и слабость Байдена

Японские пользователи Сети указали на двуличие и слабость Байдена

Президент США Джозеф Байден является "выжившим из ума стариком", "слабаком" и "двуликим Янусом". Об этом заявили читатели японских СМИ.

Бурную реакцию вызвала речь главы государства о внешней политике, которую он произнес в Госдепартаменте США. Байден заявил, что Вашингтон планирует активизировать демократические усилия за рубежом. Его высказывание активно распространили японские СМИ. Однако многие читатели негативно восприняли речь президента США. Пользователь Сети с ником PODandBEAR указал на двуличие политика и напомнил о санкциях в отношении Китая:

"Байден, который хочет забыть о санкциях в отношении Китая! Двуликий Янус! Хорош только на словах, а на дела его не хватает".

Пользователь с ником sdk заявил, что Байдена не интересует права человека и интересы США. Президент преследует собственные интересы с точки зрения зарабатывания денег.

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#сша #байден #сми

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