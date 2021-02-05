После запрета на мат в соцсетях россияне стали нецензурно выражаться еще больше
После запрета на употребление ненормативной лексики в соцсетях, пользователи стали нецензурно выражаться еще чаще. Количество постов с нецензурной бранью с 1 февраля (когда вступил в силу закон) существенно выросло, сообщило издание РБК со ссылкой на аналитику «Медиалогии».
Согласно мониторингу, 1-2 февраля года на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне создали 646,1 тысяч публикаций с использованием матерных слов. для сравнения, в первые рабочие дни 2020 года, в сети обнаружено лишь 426,5 тысяч постов с нецензурной бранью.
Пользователи не понимают, как можно лишать русский народ части языка.
"Так хочется жить без мата, но бл...."(с)
"В Госдуме приняли закон запрещающий использовать мат в соцсетях. Закон вступил в силу с 1 февраля(как много начинаний с понедельника, не правда ли?????). Нам, то есть пользователям, правда ничего кроме блока публикации и бана, не грозит. Во всяком случае пока что"
"Конечно, всем известно ненормативную лексику можно заменять более художественными образами. Наш язык как ни какой другой это позволяет сполна. Будем пользоваться?"
"С матершиной мы родились, с матершиной мы живём
С матершиной мы учились, с матершиной и помрём"
"Никто не имеет права запрещать пользоваться хлестким словом. Но и это делать надо умеючи"
"В моей стране, товарищи депутаты, нужен закон защищающий женщин от побоев, преследований до факта насилия, подтверждённого судмедэкспертами, до синяков и сломанных рёбер, ножевых ранений, а не запреты на мат в соц сетях. Но видимо страны и реальности у нас с депутатами разные".