После запрета на мат в соцсетях россияне стали нецензурно выражаться еще больше

Аналитики заметили рост публикаций, с использованием ненормативной лексики.

После запрета на употребление ненормативной лексики в соцсетях, пользователи стали нецензурно выражаться еще чаще. Количество постов с нецензурной бранью с 1 февраля (когда вступил в силу закон) существенно выросло, сообщило издание РБК со ссылкой на аналитику «Медиалогии».

Согласно мониторингу, 1-2 февраля года на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне создали 646,1 тысяч публикаций с использованием матерных слов. для сравнения, в первые рабочие дни 2020 года, в сети обнаружено лишь 426,5 тысяч постов с нецензурной бранью.

Пользователи не понимают, как можно лишать русский народ части языка.