Разработчики Pfizer отказались от поставок вакцины против COVID-19 в Индию

Американская фармацевтическая компания Pfizer приняла решение временно отозвать свою заявку на получение в Индии разрешения на использование вакцины против СOVID-19.

Американская фармацевтическая компания Pfizer приняла решение временно отозвать свою заявку на получение в Индии разрешения на использование вакцины против СOVID-19.

Решение отозвать заявку на использование вакцины компания приняла на заседании экспертного комитета Управления по регулированию лекарственных средств Индии.

"Основываясь на обсуждениях и нашем понимании дополнительной информации, которая может понадобиться регулятору, компания решила отозвать свою заявку в настоящее время", — цитирует заявление пресс-секретаря компании телеканал NDTV.

Несмотря на отказ продолжать работу в сфере использования вакцины, американская фармацевтическая компания будет взаимодействовать с властями Индии. Кроме того Pfizer приняла решение отправить повторный запрос на одобрение своей вакцины на территории Индии.

Индия сейчас находится на втором месте по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19.