Египетская авиакомпания EgyptAir заявила об увеличении числа рейсов из Москвы в Каир.

Египетская авиакомпания EgyptAir заявила об увеличении числа рейсов из Москвы в Каир.

Запуск дополнительных рейсов между Москвой и Каиром запланирован на 5 февраля 2021 года. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе московской воздушной гавани.

«Авиакомпания EgyptAir открывает дополнительные рейсы из Каира в московский аэропорт Домодедово. Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Египет пять раз в неделю», — сказано в сообщении.

В общей сложности компания добавила два еженедельных рейса до Каира. По пятницам самолет будет приземляться в Домодедово в 15:45, а вылетать в 16:45. По воскресеньям прилет в аэропорт запланирован на 15:05, а вылет — на 16.05, добавили в пресс-службе аэропорта.