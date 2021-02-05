Итальянская кинодива Моника Беллуччи произвела фурор в Сети после новой фотосессии в классическом стиле.

Итальянская кинодива Моника Беллуччи произвела фурор в Сети после новой фотосессии в классическом стиле.

Снимки для одного из модных журналов появились в Instagram-аккаунте звезды. Беллуччи выбрала для съемки удлиненный черный пиджак, который обнажил ее стройные ноги. Сексуальный образ одна из самых красивых женщин мира дополнила короткой игривой стрижкой и лаконичными часами с кожаным ремешком.

На другом кадре звезда телеэкранов отказалась от темных красок и надела яркий оранжевый комбинезон. Волосы актриса завила в воздушные локоны и сделала нейтральный макияж. Широкий ремень на большой пряжке подчеркнул осиную талию 56-летней селебрити.

Модная фотосессия произвела большое впечатление на фанатов. Поклонники засыпали любимицу комплиментами на самых разных языках мира. За короткое время публикация актрисы набрала около 300 тысяч лайков.