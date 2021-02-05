Глыбы льда рухнули с крыши на новый автомобиль в Новосибирске

Снежный ком свалился на припаркованный у дома автомобиль. Пассажирка получила травму головы, а купленная несколько часов назад машина — сильные повреждения.

Снежный ком свалился на припаркованный у дома автомобиль. Пассажирка получила травму головы, а купленная несколько часов назад машина — сильные повреждения.

Инцидент произошел возле девятиэтажного дома. Наледь обрушилась на новый автомобиль с козырька балкона квартиры. Об этом сообщила Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мимо припаркованной машины прошла женщина с ребенком, и через несколько секунд прямо на капот летит огромная глыба снега, а потом еще одна.

В результате инцидента абсолютно новая машина получила значительные повреждения. Пострадала и девушка, которая в этот момент находилась внутри автомобиля. Она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Сообщается, что снег упал с козырька балкона на 9-м этаже, поэтому ответственность должен нести хозяин квартиры, однако до него не удалось дозвониться. Предположительно, он не проживает по данному адресу.