Ученые из Самары близки к созданию газогенератора будущего

На разработку инновационного двигателя потребуется несколько лет.

Конструкторское бюро, созданное в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева, приступило к разработке двигателей будущего, для самолетов и беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Самарской области.

Для реализации «сердца» авиадвигателей будущего специалисты университета объединят усилия с крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения ПАО «Кузнецов».

«Связь науки и реального производства – важное конкурентное преимущество нашей высшей школы», — сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он уточнил, что газогенератор принесет практическую пользу, поскольку при экономии топлива снизится и себестоимость перелетов. Кроме того, самолеты смогут путешествовать на куда более дальние расстояния.

Разработка будет применима как для военных, так и для гражданских аппаратов. Создание эскизного газогенератора планируется до конца текущего года, а технический проект — намечен 2022 год. После чего ученые приступят к созданию модели в металле.