Экономики стран ЕАЭС избежали худшего сценария в пандемию

Развитие самого негативного сценария не было допущено благодаря слаженным действиям участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Развитие самого негативного сценария не было допущено благодаря слаженным действиям участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас стоит задача обеспечить вакцинацию населения от COVID-19 во всех государствах "пятерки", отметил премьер-министр в процессе заседания ЕАЭС в расширенном составе.

По словам Мишустина, решающим фактором в этом вопросе является создание необходимых возможностей для вакцинирования граждан на территории всего Союза. Российские власти готовы оказывать нужную поддержку своим партнерам в борьбе с коронавирусом, подчеркнул он.

Помимо этого, премьер-министр России обратил внимание, что использование некоторыми государствами последствий пандемии коронавируса в своих интересах может спровоцировать негативный эффект для экономик стран.