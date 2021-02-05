Экономики стран ЕАЭС избежали худшего сценария в пандемию
Развитие самого негативного сценария не было допущено благодаря слаженным действиям участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сейчас стоит задача обеспечить вакцинацию населения от COVID-19 во всех государствах "пятерки", отметил премьер-министр в процессе заседания ЕАЭС в расширенном составе.
По словам Мишустина, решающим фактором в этом вопросе является создание необходимых возможностей для вакцинирования граждан на территории всего Союза. Российские власти готовы оказывать нужную поддержку своим партнерам в борьбе с коронавирусом, подчеркнул он.
Помимо этого, премьер-министр России обратил внимание, что использование некоторыми государствами последствий пандемии коронавируса в своих интересах может спровоцировать негативный эффект для экономик стран.