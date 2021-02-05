Cотрудники «Сима-ленда» в Екатеринбурге устроили флешмоб в поддержку Путина

«Сима-ленд» в очередной раз прославился. На этот раз флешмобом-«митингом».

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» 5 февраля вышли на улицу с флагами России и политическим заявлением.

«Владимир Владимирович, мы с вами!», — скандировали работники «Сима-ленда».

Несколько сотен екатеринбуржцев в сопровождении сотрудников ЧОП маршем прошли у дороги возле офиса компании, а позже встали так, чтобы получилась надпись: «Путин наш президент». Видео флешмоба снято с квадрокоптера и смонтировано под песню «Давай, Россия!».

К активизму сотрудникам «Сима-ленда» не привыкать. Ранее компания прославилась необычными корпоративными правилами. Например, ежедневным пением гимна, обязательными танцами на рабочем месте и фотосессиями на золотом коне.

Глава предприятия — бизнесмен Андрей Симановский, также известен любовью к «елизаветинскому барокко»: офис компании украшен лепниной и позолотой, сотрудники буквально сидят на «тронах».

Ранее в соответствии со своими представлениями о прекрасном Симановский отремонтировал школу в Екатеринбурге, а Уральскому государственному экономическому университету подарил туалет из мрамора и золота, чем поразил воображение зарубежных журналистов.