Власти Петербурга готовятся к празднованию 78-летия "Дороги Победы"

Железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург, соединявшая в годы Великой Отечественной войны осажденный Ленинград с Большой землей, готовится отметить 78-летие.

Железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург, соединявшая в годы Великой Отечественной войны осажденный Ленинград с Большой землей, готовится отметить 78-летие.

Протяженность Дороги Победы составляла 33 километра. Ее строительство велось в условиях сильного мороза по бездорожью под непрерывными артобстрелами.

Шлиссельбургская трасса начиналась от станции Поляны на Волховстроевской линии, проходила по открытым, лесным и заболоченным местам, затем пересекала окраину города Шлиссельбурга и через Неву выходила на Ириновскую железнодорожную линию. По ней поезда могли проследовать к Финляндскому вокзалу.

Первый поезд с Большой земли в Ленинград отправился 7 февраля 1943 года. Каждый рейс по железной дороге сопровождался непрекращающимися артобстрелами и бомбардировками. За всю войну фашисты более 1200 раз разрушили железнодорожные пути и линии связи. После окончания ВОВ, в 1979 году, паровоз доставили в Ленинград и установили как памятник на станции Волховстрой.

С момента прибытия первого поезда и до восстановления сообщения с Москвой по "Дороге Победы" город получил более 150 тыс. вагонов с продовольствием, оружием, боеприпасами, углем, торфом и другими грузами. "Дорога победы" просуществовала до 10 марта 1944 года, за это время по ней прошло более 6 тыс. поездов.

Не так давно историк рассказал, чьи войска, кроме немецких, удерживали Ленинград в блокаде. По его словам, на Ладожском озере находилась итальянская флотилия. В железном кольце вокруг Ленинграда стояли также венгры и норвежцы, сообщает телеканал "360".