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11:55   5 Февраля 2021
Политика

Лавров назвал главную проблему взаимоотношений России и Евросоюза

Лавров назвал главную проблему взаимоотношений России и Евросоюза

Отношения между Россией и Евросоюзом испытывают серьезные трудности из-за недружественного поведения ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр проводит переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Перед началом встречи Лавров отметил, что российская сторона готова к сотрудничеству с Евросоюзом, однако перспективы в этой сфере зависят от европейских коллег.

"Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками в евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому", — сказал глава МИД РФ.

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#россия #евросоюз #лавров

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