Лавров назвал главную проблему взаимоотношений России и Евросоюза

Отношения между Россией и Евросоюзом испытывают серьезные трудности из-за недружественного поведения ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отношения между Россией и Евросоюзом испытывают серьезные трудности из-за недружественного поведения ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр проводит переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Перед началом встречи Лавров отметил, что российская сторона готова к сотрудничеству с Евросоюзом, однако перспективы в этой сфере зависят от европейских коллег.