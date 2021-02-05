Лавров назвал главную проблему взаимоотношений России и Евросоюза
Отношения между Россией и Евросоюзом испытывают серьезные трудности из-за недружественного поведения ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр проводит переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Перед началом встречи Лавров отметил, что российская сторона готова к сотрудничеству с Евросоюзом, однако перспективы в этой сфере зависят от европейских коллег.
"Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками в евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому", — сказал глава МИД РФ.