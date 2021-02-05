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12:01   5 Февраля 2021
Весь мир

Канцлер ФРГ Меркель ждет открытия парикмахерских после локдауна

Канцлер ФРГ Меркель ждет открытия парикмахерских после локдауна

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как обходится без парикмахера на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, укладывать волосы ей помогает ассистентка.

Политик посетовала, что не может воспользоваться услугами парикмахера, как и остальные граждане страны, из-за локдауна.

«В известной степени, у меня есть поддержка ассистентки. Конечно, мы соблюдаем все санитарные требования. То, что постепенно все больше седины, — с этим нужно жить. Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные», — сказала Меркель.

Власти Германии продлили жесткие ограничительные меры в стране до 14 февраля. Общенациональный локдаун был введен 2 ноября прошлого года. Сейчас на территории государства закрыты все учреждения за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, почтовых отделений, зоомагазинов, а также медучреждений.

Меркель с нетерпением ждет открытия парикмахерских после локдауна

Все школьники перешли на дистанционное обучение, решение о работе детских садов федеральные земли принимают самостоятельно. Кроме того, в общественных местах запретили носить самодельные медицинские маски. В регионах с высокой динамикой заболеваемости запрещено покидать дома без уважительной причины в радиусе более 15 километров.

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