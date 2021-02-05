Канцлер ФРГ Меркель ждет открытия парикмахерских после локдауна

Канцлер ФРГ рассказала, как обходится без парикмахера во время карантина в стране.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как обходится без парикмахера на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, укладывать волосы ей помогает ассистентка.

Политик посетовала, что не может воспользоваться услугами парикмахера, как и остальные граждане страны, из-за локдауна.

«В известной степени, у меня есть поддержка ассистентки. Конечно, мы соблюдаем все санитарные требования. То, что постепенно все больше седины, — с этим нужно жить. Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные», — сказала Меркель.

Власти Германии продлили жесткие ограничительные меры в стране до 14 февраля. Общенациональный локдаун был введен 2 ноября прошлого года. Сейчас на территории государства закрыты все учреждения за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, почтовых отделений, зоомагазинов, а также медучреждений.

Все школьники перешли на дистанционное обучение, решение о работе детских садов федеральные земли принимают самостоятельно. Кроме того, в общественных местах запретили носить самодельные медицинские маски. В регионах с высокой динамикой заболеваемости запрещено покидать дома без уважительной причины в радиусе более 15 километров.