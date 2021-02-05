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11:40   5 Февраля 2021
Политика

Глава Крыма подписал указы о назначении новых руководителей МЧС и ЖКХ

Глава Крыма подписал указы о назначении новых руководителей МЧС и ЖКХ

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новых руководителей МЧС и ЖКХ региона. Указы опубликованы на сайте управленца.

На должность министра чрезвычайных ситуаций назначен Сергей Садаклиев. Ранее он был первым заместителем начальника ведомства по региону. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма возглавит Сергей Донец, который до этого исполнял обязанности заместителя министра.

Стоит отметить, что руководитель регионального МЧС Крыма Сергей Шахов умер в госпитале 4 января. Глава ЖКХ Дмитрий Черняев подал в отставку 11 января.

Ранее Сергей Аксенов привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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#россия #крым #аксенов

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