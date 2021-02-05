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11:35   5 Февраля 2021
Происшествия

Два человека задержаны по делу о пожаре на складе в Красноярске

Два человека задержаны по делу о пожаре на складе в Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, ответственных за пожарную безопасность в здании склада автозапчастей "Автотрейд-КСК", где погибли четверо.

В нарушении требований пожарной безопасности подозревают директора и начальника административно-хозяйственного отдела компании "Автотрейд-КСК".

Инцидент произошел на улице Калинина на складе в Красноярске. В огне погибли четыре человека. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Высокая загрузка склада горючими материалами привела к стремительному распространению огня.

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#пожар #чп #красноярск

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