Два человека задержаны по делу о пожаре на складе в Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, ответственных за пожарную безопасность в здании склада автозапчастей "Автотрейд-КСК", где погибли четверо.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, ответственных за пожарную безопасность в здании склада автозапчастей "Автотрейд-КСК", где погибли четверо.

В нарушении требований пожарной безопасности подозревают директора и начальника административно-хозяйственного отдела компании "Автотрейд-КСК".

Инцидент произошел на улице Калинина на складе в Красноярске. В огне погибли четыре человека. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Высокая загрузка склада горючими материалами привела к стремительному распространению огня.